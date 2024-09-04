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Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в Кабміні за час війни – FT

04 вересня 2024, 21:55
Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в Кабміні за час війни – FT
Фото: finance.liga.net
Президент сказав, що перестановка є частиною спроби "надати нових сил" українській інституції.
Президент України Володимир Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в уряді за часів великої війни. 
 
Про це пише Financial Times.
 
Кардинальні зміни обурили деяких критиків Зеленського, які висловили стурбованість тим, що перестановка була способом для президента ще більше зміцнити владу шляхом призначення лояльних людей.
 
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був найпомітнішим серед серії відставок у середу, серед яких також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, віце-прем’єр-міністр з питань окупованих територій Ірина Верещук і голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
 
Зеленський сказав, що перестановка є частиною спроби "надати нових сил" українській інституції, але надав скупі подробиці про те, чому, зокрема, він попросив відставки Кулеби та півдесятка інших високопоставлених членів Кабінету міністрів.
 
Перестановки відбуваються у вирішальний момент війни, коли Київ намагається стримати ескалацію наступу москви на сході України, водночас поспішаючи зміцнити контроль над приблизно 1000 квадратними кілометрами території, яку він захопив у Курській області росії.
 
"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані таким чином, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні - для всіх нас", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні у вівторок. 
 
Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що кадрові перестановки не вплинуть на перспективи відновлення переговорів з Києвом.
 
"Ні, це не вплине. Ви бачите ставлення до перспектив переговорного процесу. Особливо останніми днями можна побачити, наскільки напружена ситуація. Але, звичайно, ми уважно стежимо за розвитком подій", - заявив Пєсков у середу.
 
Директор київського Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що капітальні кадрові перестановки в уряді нібито покликані №надати нового імпульсу роботі виконавчої влади".
 
Зміни частково спрямовані на те, щоб український уряд, який наразі має п’ятьох виконуючих обов’язки міністрів, став повноцінним керівним органом. В.о. міністрів не можуть голосувати в кабінеті.
 
Деякі з міністрів, які подали у відставку, ймовірно, залишаться в уряді, але візьмуть на себе нові ролі або розширять посади, повідомили Financial Times кілька чиновників, які пішли у відставку.

 

Кабінет міністріввійна в Україніросія окупанти

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