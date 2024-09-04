Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в Кабміні за час війни – FT

Президент сказав, що перестановка є частиною спроби "надати нових сил" українській інституції.

Президент України Володимир Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в уряді за часів великої війни.

Про це пише Financial Times.

Кардинальні зміни обурили деяких критиків Зеленського, які висловили стурбованість тим, що перестановка була способом для президента ще більше зміцнити владу шляхом призначення лояльних людей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був найпомітнішим серед серії відставок у середу, серед яких також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, віце-прем’єр-міністр з питань окупованих територій Ірина Верещук і голова Фонду державного майна Віталій Коваль.