Зеленський проводить зустріч з Трампом у Ватикані

Зеленський і Трамп прибули до Ватикану, де сьогодні прощають з Папою Римським Франциском.

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Римі на полях офіційних заходів у рамках похорону Папи Римського Франциска.

Про це заявив речник українського президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному". Це їхня перша зустріч після перепалки в Білому домі, яка відбулася наприкінці лютого.

Зеленський і Трамп прибули до Ватикану, де сьогодні прощають з Папою Римським Франциском. Церемонія прощання розпочалася о 11:00.

Трамп і Зеленський з'явилися на похоронну церемонію з іншими лідерами на площі Святого Петра відразу на початку.

Відомо, що президент США не затримається у Римі надовго. Згідно з графіком, о 13:50 за київським часом Трамп має прямувати в аеропорт.

Видання Sky News з посиланням на джерела у Ватикані повідомило, що Зеленський і Трамп домовилися зустрітися після похорону понтифіка.

Зустріч відбулася невдовзі після заяви Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією "дуже близька".

Офіційного підтвердження деталей розмови на цей момент немає.