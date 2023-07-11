Зеленський прибуде на саміт НАТО до Вільнюса сьогодні, 11 липня – Столтенберг

За словами Столтенберга, президент України візьме участь у сьогоднішній вечері.

Президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, Литва, у вівторок, 11 липня, де має розпочатися дводенний саміт НАТО.

Про це на брифінгу повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО також повідомив, що із союзниками будуть обговорені питання плану щодо підвищеної готовності військ та фінансової підтримки України.

Також Столтенберг додав, що Інаугураційний саміт Україна-НАТО відбудеться завтра, 12 липня. Саме на ньому буде запропоновано план входження України до НАТО.

"Ми надішлемо позитивні і потужні сигнали", - сказав він.