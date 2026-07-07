Зеленський прибув до Анкари, де нині стартує саміт НАТО.

Зустріч лідерів країн Альянсу триватиме 7-8 липня.

Український президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Анкари, де сьогодні розпочнеться саміт лідерів країн НАТО.

Про це повідомив президент у Telegram-каналі.

В межах саміту проведуть Форум оборонних індустрій НАТО, також заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами. Серед пріоритетів – ППО: нові системи, ракети до них, ліцензії на виробництво.

"Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою", – прокоментував глава президент.