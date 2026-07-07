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Зеленський прибув до Анкари, де нині стартує саміт НАТО.

07 липня 2026, 13:13
Зеленський прибув до Анкари, де нині стартує саміт НАТО.
Скриншот з відео
Зустріч лідерів країн Альянсу триватиме 7-8 липня.
Український президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Анкари, де сьогодні розпочнеться саміт лідерів країн НАТО.
 
Про це повідомив президент у Telegram-каналі.
 
В межах саміту проведуть Форум оборонних індустрій НАТО, також заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами. Серед пріоритетів – ППО: нові системи, ракети до них, ліцензії на виробництво. 
 
"Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою", – прокоментував глава президент. 
 
Очікується, що він матиме змогу зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом. Саміт триватиме сьогодні і завтра. The Guardian пише, що нині відбудеться спільна вечеря, а основні заходи планують на 8 липня. 
 
Прессекретар Сергій Никифоров повідомив, що сьогодні президент візьме участь у форумі, зустрінеться з генсеком Марком Рютте, прем'єром Канади Марком Карні, головою уряду Естонії Міхалом, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єром Нідерландів Єттеном, очільником уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. Також будуть зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем і прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. 
 
На вечір запланована участь Президента України В.Зеленського та пані О.Зеленської у обіді від імені Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана та першою леді Турецької Республіки Еміне Ердоган з нагоди проведення Саміту НАТО

 

НАТОвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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