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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Будапешта, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти

07 листопада 2024, 12:51
Зеленський прибув до Будапешта, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти
Джерело president.gov.ua
Його візит до Будапешта відбувається на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті. Це його перший візит до Угорщини з початку повномасштабної війни росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що його візит до Будапешта відбувається на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна наразі головує в Раді ЄС. 

Під час церемонії прибуття український президент не став спілкуватися з журналістами. Він зазначив, що коментарі для преси будуть після зустрічей.

Тим часом ЗМІ публікують кадри зустрічі Зеленського і Орбана на полях саміту.

В ході події європейські лідери обговорять результати виборів у США та спробують виробити свою первісну реакцію на перспективу другого президентського терміну Дональда Трампа.

Низка посадовців вже виступила із заявами перед початком заходу. Зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці рф з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.

Нагадаємо, що сьогодні й завтра в Будапешті відбудуться дві події. Спочатку - саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС). В ньому візьме участь понад 40 лідерів майже всіх європейських держав.

Вони обговорять виклики безпеці Європи, включно з агресивною війною росії проти України та поточною ескалацією на Близькому Сході, нелегальною міграцією та питаннями, пов’язаними з економічною безпекою та зв’язком у сферах енергетики, транспорту, ІТ та глобальної торгівлі.

Після чого 27 лідерів ЄС зберуться на неформальний саміт, під час якого буде вироблено "Новий європейський договір про конкурентоспроможність".

Володимир ЗеленськийБудапешт

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