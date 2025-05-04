Зеленський прибув до Чехії з офіційним візитом

Він прибув разом з першою леді.

Президент Володимир Зеленський прибув до Чехії разом з першою леді Оленою. Їх в аеропорту зустрів міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

"Сьогодні я вітав президента Володимира Зеленського, лідера вільного світу, в (аеропорту) Рузине", — написав Ліпавський у соцмережі X.

Чеські ЗМІ повідомляли, що Зеленський у Чехії зустрінеться з президентом Петром Павелом та премʼєром Петром Фіалою. Очікувалось, що з 11-ї до 16:30 буде закрита вся територія Празького граду через його візит. Офіс Павела підтвердив зустріч з Зеленським у другій половині дня.

Як пише видання Novinky, у понеділок Зеленський зустрінеться з усім керівництвом Палати депутатів (нижня палата парламенту), включаючи опозицію. Також очікується зустріч президента України з головою Сенату. За даними журналістів, з премʼєром Фіалою президент обговорить продовження чеської ініціативи щодо боєприпасів та подальшу допомогу.

Своєю чергою Зеленський розповів, що також зустрінеться з керівниками оборонних компаній, студентами та українською громадою. За його словами, найголовнішим у його візиті є вдячність за підтримку та зміцнення співпраці. Також мова піде про дипломатичний тиск на росію з метою припинення вогню.

"Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України", — розповів президент.