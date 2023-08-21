Зеленський прибув до Греції. Там він проведе низку зустрічей
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Порядок денний — усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", — написав український президент.
Він додав, що на саміті Україна — Балкани матиме спільну зустріч із балканськими лідерами, де обговорюватиме координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю, безпеку. Також будуть окремі переговори щодо двосторонніх питань.
Крім того, Зеленський зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", — зазначив український президент.