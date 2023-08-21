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Зеленський прибув до Греції. Там він проведе низку зустрічей

21 серпня 2023, 18:56
Зеленський прибув до Греції. Там він проведе низку зустрічей
Володимир Зеленський
Зеленський, зокрема, зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Президент Володимир Зеленський 21 серпня прибув з візитом до Греції. Там він зустрінеться з грецькою колегою Катеріною Сакелларопулу, проведе переговори з прем’єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Порядок денний — усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", — написав український президент.

Він додав, що на саміті Україна — Балкани матиме спільну зустріч із балканськими лідерами, де обговорюватиме координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю, безпеку. Також будуть окремі переговори щодо двосторонніх питань.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", — зазначив український президент. 

Греціявійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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