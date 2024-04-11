Зеленський прибув до Литви, де підпише нову безпекову угоду

Також президент України візьме участь в саміті Триморʼя.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Також заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

"Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", – зазначив президент.

Він додав, що "російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з росією, та всіх, хто цінує міжнародне право".