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Зеленський прибув до Нідерландів – обговорюватиме поставки F-16

20 серпня 2023, 14:23
Зеленський прибув до Нідерландів – обговорюватиме поставки F-16
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський вирушив із візитом до Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 серпня, прибув із робочим візитом до Нідерландів разом із першою леді Оленою Зеленською.    

Про це глава держави написав у Telegram.

"Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула Миру, притягнення держави-терориста до відповідальност", - йдеться у повідомленні.

 

Нідерландивійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16Зеленський.

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