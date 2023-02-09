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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Парижа і зустрівся з Шольцем та Макроном

09 лютого 2023, 08:04
Зеленський прибув до Парижа і зустрівся з Шольцем та Макроном
Джерело:lb.ua
Президент України Володимир Зеленський увечері 8 лютого після візиту до Великої Британії прибув до Парижа.

У Єлисейському палаці його зустріли президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц, який спеціально прилетів із Берліна, повідомляють французькі ЗМІ.

Досі Зеленський лише одного разу залишав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення до країни: у грудні 2022 року він відвідав США.

Очікується, що 9 лютого президент також відвідає Брюссель, де братиме участь у саміті ЄС.

Літак із Зеленським на борту приземлився приблизно о 22:45 за Києвом у паризькому аеропорту Орлі. Його зустрічав почесний караул і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

На спільній пресконференції глава держави подякував Франції за надання перших легких танків, а Німеччині – за системи ППО. Також Зеленський додав, що вірить, що ця зустріч "посилить нашу єдність – оборонну, санкційну, політичну".

Під час пресконференції лідерів трьох країн стався невеличкий курйоз: на її початку канцлер Німеччини Олаф Шольц переплутав трибуни і підійшов до тієї, де стояв прапор України.

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