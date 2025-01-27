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Зеленський прибув до Польщі

27 січня 2025, 12:57
Зеленський прибув до Польщі
Табір смерті Аушвіц-Біркенау. Фото: infosmi.net
Президент візьме участь у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі заходах до 80-ї річниці звільнення одного із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

"Президент України прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу. У програмі візиту також двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Франції Емманюелем Макроном", – розповів він.
 
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.
 
Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.
Польщавійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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