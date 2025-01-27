Зеленський прибув до Польщі
27 січня 2025, 12:57
Табір смерті Аушвіц-Біркенау. Фото: infosmi.net
Президент візьме участь у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу
Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі заходах до 80-ї річниці звільнення одного із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.
"Президент України прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу. У програмі візиту також двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Франції Емманюелем Макроном", – розповів він.
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.
Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.