Зеленський прибув до Португалії на підписання угоди про безпеку
Він зустрівся з керівництвом країни, передає португальський мовник RTP.
"Літак з Зеленським прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Там його зустріли політичне та військове керівництво Португалії", - зазначає видання.
Зранку в Лісабоні анонсували, що український президент проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру і зустрінеться з президентом Марселу Ребелу де Соузою.
Глави держав підписали безпекову угоди між Києвом і Лісабоном.