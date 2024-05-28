Зеленський прибув до Португалії на підписання угоди про безпеку

Сьогодні ввечері український президент Володимир Зеленський прибув до Португалії, де підписав безпекову угоду.

Він зустрівся з керівництвом країни, передає португальський мовник RTP.

"Літак з Зеленським прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Там його зустріли політичне та військове керівництво Португалії", - зазначає видання.

Зранку в Лісабоні анонсували, що український президент проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру і зустрінеться з президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Глави держав підписали безпекову угоди між Києвом і Лісабоном.

Цього року Україна отримає щонайменше €126 млн на оборону.