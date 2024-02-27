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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

27 лютого 2024, 16:48
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент повідомив, що планує обговорили під час цього візиту.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, про що сам повідомив у соцмережах.

За словами голови держави, він збирається продовжити діалог з спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", – повідомив Зеленський.

Крім того, в планах обговорити повернення полонених та депортованих росією українців. За словами Зеленського Саудівська Аравія вже сприяла поверненню наших людей. Президентський впевнений, що ця зустріч також принесе свої плоди.

"Ми також обговоримо перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України", – додав Зеленський.

Саудівська АравіявізитЗеленський.

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