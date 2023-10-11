Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії, де проведе зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та вперше візьме участь у засіданні формату "Рамштайн".

Про це президент написав у Telegram.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції", - повідомив президент.

Володимир Зеленський вдруге від початку повномасштабної війни проведе переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.