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Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО

11 жовтня 2023, 11:11
Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО
Володимир Зеленський
Президент України візьме участь у "Рамштайні".

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії, де проведе зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та вперше візьме участь у засіданні формату "Рамштайн".   

Про це президент написав у  Telegram.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції", - повідомив президент.

Володимир Зеленський вдруге від початку повномасштабної війни проведе переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

 

 

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