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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Швеції

19 серпня 2023, 12:09
Зеленський прибув до Швеції
Володимир Зеленський
Глава держави проведе низку важливих зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

Президент прибув до Швеції разом з першою леді України. Зеленський проведе зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI та королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій. 

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що першочерговим завданням поїздки стане посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі.

"Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", - додав Зеленський.

Зазначимо, що Швеція була однією з країн, які у перші дні повномасштабного вторгнення РФ підтримала Україну. Стокгольм надав нашим військам допомогу, зокрема і важку техніку.

ШвеціявізитЗеленський.

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