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Зеленський прибув до США на саміт ООН

23 вересня 2024, 09:02
Зеленський прибув до США на саміт ООН
president.gov.ua
В українського глави запланована низка двосторонніх зустрічей з лідерами держав і міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський вночі вже прибув до Нью-Йорка для участі в заходах у межах тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. 

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у дорозі записав відеозвернення.

Він оголосив, що ця осінь визначить майбутнє цієї війни.

"Разом із нашими партнерами ми можемо зміцнити наші позиції, необхідні для нашої перемоги - спільної перемоги заради справді справедливого світу", - сказав Зеленський.

За його словами, найближчими днями він зустрінеться з лідерами Глобального Півдня, G7, Європи і головами міжнародних організацій - з багатьма, хто допомагає консолідувати світ.

Сьогодні, 23 вересня, Зеленський виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН. 

Вже завтра президент візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, а в середу виступить на загальних дебатах у Генасамблеї ООН. 

В українського глави запланована низка двосторонніх зустрічей з лідерами держав і міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України.

Очікується, що Зеленський представить Байдену план під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.

 
Володимир ЗеленськийСШАвізит

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