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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським

13 травня 2023, 19:19
Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським
Джерело vaticannews
Це перша особиста зустріч Зеленського і Папи Римського з моменту початку війни.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє CNN.

Це перша особиста зустріч Зеленського і Папи Римського з моменту початку війни.

Зустріч Папи з президентом України Зеленським тривала близько 40 хвилин

"Теми зустрічі стосувалися гуманітарної та політичної ситуації в Україні, спричиненої війною, що триває", - заявили у Ватикані.

Папа Франциск подарував президенту Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки – символу миру. Натомість український президент подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.

Після розмови з Папою Франциском президент України покинув Ватикан.

З початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року Зеленський та інші українські посадовці регулярно зверталися до Папи з проханням відвідати Україну. Папа Римський заявляв, що готовий здійснити візит, але тільки якщо зможе поїхати до москви, щоб посприяти миру.  

Папа Римськийзеленський

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