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Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським

11 жовтня 2024, 12:51
Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським
Президент України втретє відвідує Ватикан.
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю вранці 11 жовтня прибув до Ватикану, де має зустрітися з Папою Римським Франциском.
 
Про це повідомляє італійське агентство ANSA. 
 
Зазначається, що Зеленський втретє відвідує Ватикан після переговорів із понтифіком 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року.
 
Франциск і український президент також бачили один одного на двосторонній зустрічі 14 червня під час саміту G7.
Ватиканвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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