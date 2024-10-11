Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським
11 жовтня 2024, 12:51
Президент України втретє відвідує Ватикан.
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю вранці 11 жовтня прибув до Ватикану, де має зустрітися з Папою Римським Франциском.
Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
Зазначається, що Зеленський втретє відвідує Ватикан після переговорів із понтифіком 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року.
Франциск і український президент також бачили один одного на двосторонній зустрічі 14 червня під час саміту G7.