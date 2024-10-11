Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським

Президент України втретє відвідує Ватикан.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю вранці 11 жовтня прибув до Ватикану, де має зустрітися з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Зазначається, що Зеленський втретє відвідує Ватикан після переговорів із понтифіком 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року.

Франциск і український президент також бачили один одного на двосторонній зустрічі 14 червня під час саміту G7.