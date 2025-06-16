Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський прибув до Відня

16 червня 2025, 15:03
Зеленський прибув до Відня
Він приїхав до Австрії разом з дружиною Оленою.

В понеділок, 16 червня, президент Україні Володимир Зеленський вперше зачас повномасштабної війни прибув до канцелярії президента Австрії.

Про це повідомляє агенція Укрінформ

Зеленський та його дружину біля входу до канцелярії зустріли федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер. Урочистосі відбулись з військовими почестями і спільною фотосесією.

Після прийому з військовими почестями відбулося спільне фотографування.

Також на главу держави очікують багато міжнародних зустрічей, під час яких порушуватимуться питання оборонної підтримки України, санкцій, економічної співпраці, а також інвестиції в український військово-промисловий комплекс.

Крім того австрійські меді пишуть, що Зеленський зустрінеться з Александром Ван дер Белленом,  федеральним канцлером Крістіаном Штоккером та міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер й іншими неназваними міністрами.

 
Володимир ЗеленськийАвстрія

Останні матеріали

Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється