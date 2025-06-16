Зеленський прибув до Відня

Він приїхав до Австрії разом з дружиною Оленою.

В понеділок, 16 червня, президент Україні Володимир Зеленський вперше зачас повномасштабної війни прибув до канцелярії президента Австрії.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Зеленський та його дружину біля входу до канцелярії зустріли федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер. Урочистосі відбулись з військовими почестями і спільною фотосесією.

Після прийому з військовими почестями відбулося спільне фотографування.

Також на главу держави очікують багато міжнародних зустрічей, під час яких порушуватимуться питання оборонної підтримки України, санкцій, економічної співпраці, а також інвестиції в український військово-промисловий комплекс.

Крім того австрійські меді пишуть, що Зеленський зустрінеться з Александром Ван дер Белленом, федеральним канцлером Крістіаном Штоккером та міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер й іншими неназваними міністрами.