Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський прибув до Вільнюса на саміт "нордиків" та Бухарестської дев'ятки

02 червня 2025, 12:33
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Окрім цього, він проведе двосторонні перемовини з учасниками заходів.
Український президент Володимир Зеленський прибув до Вілюнса, де візьме участь у Саміті країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн.
 
Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров. 
 
За його інформацією, на полях саміту український президент проведе і двосторонні зустрічі. Інші деталі поки невідомі. 
 
Раніше повідомляли, що участь у саміті 2 червня в Литві візьмуть Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Зеленський і секретар НАТО Марк Рютте – це спеціально запрошені гості, писав канал "Ми – Україна". 
 
Бухарестська дев'ятка – це об'єднання країн, утворене як безпековий союз 2015 року. Тобто – через рік після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області. Країни "дев'ятки" неодноразово виступали на підтримку України. 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Політика
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 29 травня 2025, 23:56
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Політика
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Переклад iPress – 29 травня 2025, 07:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється