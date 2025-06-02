Зеленський прибув до Вільнюса на саміт "нордиків" та Бухарестської дев'ятки

Окрім цього, він проведе двосторонні перемовини з учасниками заходів.

Український президент Володимир Зеленський прибув до Вілюнса, де візьме участь у Саміті країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

За його інформацією, на полях саміту український президент проведе і двосторонні зустрічі. Інші деталі поки невідомі.

Раніше повідомляли, що участь у саміті 2 червня в Литві візьмуть Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Зеленський і секретар НАТО Марк Рютте – це спеціально запрошені гості, писав канал "Ми – Україна".

Бухарестська дев'ятка – це об'єднання країн, утворене як безпековий союз 2015 року. Тобто – через рік після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області. Країни "дев'ятки" неодноразово виступали на підтримку України.