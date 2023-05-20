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Зеленський прибув до Японії на саміт G7

20 травня 2023, 10:29
Зеленський прибув до Японії на саміт G7
Володимир Зеленський
Це перший візит президента до Азії від початку повномасштабного вторгнення рф.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до Японії. Він особисто буде присутній на зустрічі з лідерами країн "Групи семи" в Хіросімі у неділю, 21 травня, що відбудеться в рамках саміту G7.

Про це повідомляє Kyodo.

Видання пише, що його присутність спрямована на те, щоб заручитися більшою підтримкою України з боку групи розвинених економік, хоча питання України є одним із ключових пунктів порядку денного цьогорічного саміту. 

У місті Хіросіма глава держави зустрінеться з лідерами держав "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії). 

Як повідомив Зеленський у Японії відбудуться важливі зустрічі з партнерами та друзями України. 

"Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - заявив Зеленський. 

 

зеленськийвійна в Україніросія окупантиСаміт G7

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