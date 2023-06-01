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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув із візитом до Молдови

01 червня 2023, 09:56
Зеленський прибув із візитом до Молдови
Володимир Зеленський
Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.

Про це повідомив Президент України в Telegram.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав Зеленський.

Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц входять до високопосадовців європейських офіційних осіб, які візьмуть участь у саміті.

Саміт відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.

Європейська політична спільнота - це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.

зеленськийсамітМолдова

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