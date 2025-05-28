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Зеленський прибув із візитом до Німеччини

28 травня 2025, 12:31
Зеленський прибув із візитом до Німеччини
Зеленський. Різдвяне вітання
Він проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем і не тільки.
Президент України Володимир Зеленський приземлився в Берліні. Він проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем і не тільки.
 
Про це повідомляє Bild.
 
"Президент України Володимир Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Берлін-Шенефельд", - пише видання.
 
Як уточнюють журналісти, сьогодні президент України зустрічається з канцлером Фрідріхом Мерцем "для термінового обговорення".
 
Пізніше він також стане гостем федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
 
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський планує візит до Берліна - він має відбутися у середу, 28 травня. У рамках поїздки глава держави зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

 

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