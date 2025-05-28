Зеленський прибув із візитом до Німеччини

Він проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем і не тільки.

Президент України Володимир Зеленський приземлився в Берліні. Він проведе зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем і не тільки.

"Президент України Володимир Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Берлін-Шенефельд", - пише видання.

Як уточнюють журналісти, сьогодні президент України зустрічається з канцлером Фрідріхом Мерцем "для термінового обговорення".