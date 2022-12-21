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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув із візитом до США

21 грудня 2022, 19:31
Зеленський прибув із візитом до США
Фото: Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський у середу прибув до Сполучених Штатів із офіційним візитом на запрошення американського лідера Джо Байдена.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Вашингтоні.
 
Згідно з програмою, 21 грудня запланована зустріч у Білому домі української делегації на чолі з Зеленським із вищим державним керівництвом Сполучених Штатів. Очікується обговорення нинішньої ситуації в Україні, а також продовження всебічної двосторонньої взаємодії в умовах протистояння агресії рф.
 
"Під час візиту президент Байден оголосить про виділення значного нового пакету допомоги в галузі безпеки, щоби допомогти Україні захиститися від російської агресії", – зауважили у Білому домі.
 
Відео: ОП
 
Пізніше в середу глава Української держави виступить із промовою у Конгресі США на спільному засіданні обох палат, які також прагнуть продемонструвати "рішучу двопартійну підтримку України".
 
Крім того, заплановані кілька двосторонніх зустрічей президента України в американській столиці.
 
Глава Української держави вдруге перебуває у США з офіційним візитом. Вперше він відвідав Сполучені Штати наприкінці серпня – на початку вересня минулого року. Нинішній візит – перша закордонна поїздка Зеленського від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
 
Як повідомлялося, Зеленський вирушив до Вашингтона одразу після відвідування найгарячішої точки війни – передових позицій українських захисників у Бахмуті. За інформацією Білого дому, про можливість зустрічі в американській столиці президенти США й України поговорили під час телефонної розмови 11 грудня. Минулої середи, 14 грудня, Байден офіційно запросив Зеленського прилетіти до Вашингтона. Українська сторона формально підтвердила візит минулої п’ятниці.
 
В Офісі президента України підкреслили, що візит до США свідчить про високий рівень довіри між двома державами.
СШАвізитзеленський

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