Зеленський прибув із візитом до США

Президент України Володимир Зеленський у середу прибув до Сполучених Штатів із офіційним візитом на запрошення американського лідера Джо Байдена.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Вашингтоні.

Згідно з програмою, 21 грудня запланована зустріч у Білому домі української делегації на чолі з Зеленським із вищим державним керівництвом Сполучених Штатів. Очікується обговорення нинішньої ситуації в Україні, а також продовження всебічної двосторонньої взаємодії в умовах протистояння агресії рф.

"Під час візиту президент Байден оголосить про виділення значного нового пакету допомоги в галузі безпеки, щоби допомогти Україні захиститися від російської агресії", – зауважили у Білому домі.

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Пізніше в середу глава Української держави виступить із промовою у Конгресі США на спільному засіданні обох палат, які також прагнуть продемонструвати "рішучу двопартійну підтримку України".

Крім того, заплановані кілька двосторонніх зустрічей президента України в американській столиці.

Глава Української держави вдруге перебуває у США з офіційним візитом. Вперше він відвідав Сполучені Штати наприкінці серпня – на початку вересня минулого року. Нинішній візит – перша закордонна поїздка Зеленського від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Як повідомлялося, Зеленський вирушив до Вашингтона одразу після відвідування найгарячішої точки війни – передових позицій українських захисників у Бахмуті. За інформацією Білого дому, про можливість зустрічі в американській столиці президенти США й України поговорили під час телефонної розмови 11 грудня. Минулої середи, 14 грудня, Байден офіційно запросив Зеленського прилетіти до Вашингтона. Українська сторона формально підтвердила візит минулої п’ятниці.

В Офісі президента України підкреслили, що візит до США свідчить про високий рівень довіри між двома державами.