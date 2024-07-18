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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув із візитом до Великої Британії

18 липня 2024, 12:28
Зеленський прибув із візитом до Великої Британії
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський додав, що окремою програмою візиту є відносили України з Великою Британією.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це президент повідомив в Telegram.

"Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", - заявив він. 

Зеленський додав, що окремою програмою візиту є відносили України з Великою Британією.

"Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - зазначив він. 

Президент додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.

"Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", - підкреслив він. 

візитВелика БританіяВолодимир Зеленський

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