Зеленський додав, що окремою програмою візиту є відносили України з Великою Британією.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це президент повідомив в Telegram.

"Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", - заявив він.

Зеленський додав, що окремою програмою візиту є відносили України з Великою Британією.

"Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - зазначив він.

Президент додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.

"Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", - підкреслив він.