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Зеленський прибув до Швейцарії на економічний форум

15 січня 2024, 13:43
Зеленський прибув до Швейцарії на економічний форум
https://twitter.com/ignaziocassis
Український президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де проходить Всесвітній економічний форум в місті Давос.

Про це міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс написав в соцмережі X (Twitter).

"Вітаємо у Швейцарії, пане Президенте Зеленський", - йдеться в дописі. 

В межах візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та Президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі і проведе низку двосторонніх зустрічей.

Всесвітній економічний форум у Давосі проходить з 15 по 19 січня. 

Завтра Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на форумі. 

Це вже 54-та зустріч Всесвітнього економічного форуму скликана під темою "Відновлення довіри", щоб забезпечити важливий простір для того, щоб зробити крок назад і зосередитися на фундаментальних принципах довіри, включаючи прозорість, послідовність і підзвітність.

На форумі візьмуть участь понад 100 представників урядів з усього світу, всіх основних міжнародних організацій, 1 000 компаній-партнерів Форуму, а також лідерів громадянського суспільства, провідних експертів, сучасну молодь, соціальних підприємців та ЗМІ.

Ми також писали, що Зеленський у Давосі проведе зустріч для фінансової підтримки України.

 

зеленськийШвейцаріяДавосекономічний форум

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