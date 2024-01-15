Український президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де проходить Всесвітній економічний форум в місті Давос.

Про це міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс написав в соцмережі X (Twitter).

"Вітаємо у Швейцарії, пане Президенте Зеленський", - йдеться в дописі.

В межах візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та Президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі і проведе низку двосторонніх зустрічей.

Всесвітній економічний форум у Давосі проходить з 15 по 19 січня.

Завтра Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на форумі.

Це вже 54-та зустріч Всесвітнього економічного форуму скликана під темою "Відновлення довіри", щоб забезпечити важливий простір для того, щоб зробити крок назад і зосередитися на фундаментальних принципах довіри, включаючи прозорість, послідовність і підзвітність.

На форумі візьмуть участь понад 100 представників урядів з усього світу, всіх основних міжнародних організацій, 1 000 компаній-партнерів Форуму, а також лідерів громадянського суспільства, провідних експертів, сучасну молодь, соціальних підприємців та ЗМІ.

Ми також писали, що Зеленський у Давосі проведе зустріч для фінансової підтримки України.