Зеленський прибув на Одещину

Президент повідомив подробиці доповіді командувача Військово-морських сил ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Одещину. Там він провів нараду, на якій заслухав доповідь командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо оперативної ситуації у Чорному морі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби президента.

Під час зустрічі обговорили також проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

"Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період. Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми", - зазначив Зеленський.

Президент також привітав військовослужбовців ВМС із професійним святом.