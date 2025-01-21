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Зеленський прибув у Давос

21 січня 2025, 13:21
Зеленський прибув у Давос
Фото: Укрінформ
У нього сьогодні запланований виступ на форумі.

У вівторок, 21січня, український президент Володимир Зеленський прибув у Давос, де проходить Всесвітній економічний форум.

Про це повідомили в Офісі Президента.

"Президент прибув у Давос", - йдеться в заяві. 

Сьогодні Зеленський має виступити перед Всесвітнім економічним форумом. 

Крім того, заплановані його двосторонні переговори з лідерами країн із різних частин світу - від Латинської Америки до Південно-східної Азії, а також зустрічі із представниками великого бізнесу та інші заходи.

Нагадаємо, що вчора у Швейцарії стартував Всесвітній економічний форум

 
ДавосВолодимир Зеленськийекономічний форум

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