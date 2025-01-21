Зеленський прибув у Давос
У вівторок, 21січня, український президент Володимир Зеленський прибув у Давос, де проходить Всесвітній економічний форум.
Про це повідомили в Офісі Президента.
"Президент прибув у Давос", - йдеться в заяві.
Сьогодні Зеленський має виступити перед Всесвітнім економічним форумом.
Крім того, заплановані його двосторонні переговори з лідерами країн із різних частин світу - від Латинської Америки до Південно-східної Азії, а також зустрічі із представниками великого бізнесу та інші заходи.
Нагадаємо, що вчора у Швейцарії стартував Всесвітній економічний форум.