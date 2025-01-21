У нього сьогодні запланований виступ на форумі.

У вівторок, 21січня, український президент Володимир Зеленський прибув у Давос, де проходить Всесвітній економічний форум.

Про це повідомили в Офісі Президента.

"Президент прибув у Давос", - йдеться в заяві.

Сьогодні Зеленський має виступити перед Всесвітнім економічним форумом.

Крім того, заплановані його двосторонні переговори з лідерами країн із різних частин світу - від Латинської Америки до Південно-східної Азії, а також зустрічі із представниками великого бізнесу та інші заходи.

Нагадаємо, що вчора у Швейцарії стартував Всесвітній економічний форум.