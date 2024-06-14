Зеленський прибув у Швейцарію на Саміт миру

Загалом участь у засіданні візьмуть близько 100 країн і міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де протягом наступних днів проходитиме Саміт миру. Загалом участь у засіданні візьмуть близько сотні країн та міжнародних організацій.

Про це повідомив президент України у Telegram-каналі.

"Прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України ", - написав президент.

За словами Зеленського, саміт миру дозволить зробити конкретні кроки у:

ядерній та продовольчій безпеці;

поверненні військовополонених й всіх депортованих ворогом осіб, зокрема дітей.

Загалом участь у засіданні візьмуть близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної націй", - додав він.

Зеленський відзначив, що під час Саміту миру кожна країна й організація матимуть змогу продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей, що дозволить наблизити мир й відновити повну силу Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди росія не була запрошена, та який рф не визнає як реальну мирну ініціативу.