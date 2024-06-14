Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський прибув у Швейцарію на Саміт миру

14 червня 2024, 18:59
Зеленський прибув у Швейцарію на Саміт миру
Джерело president.gov.ua
Загалом участь у засіданні візьмуть близько 100 країн і міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де протягом наступних днів проходитиме Саміт миру. Загалом участь у засіданні візьмуть близько сотні країн та міжнародних організацій. 

Про це повідомив президент України у Telegram-каналі.

"Прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України ", - написав президент. 

За словами Зеленського, саміт миру дозволить зробити конкретні кроки у: 

  • ядерній та продовольчій безпеці; 
  • поверненні військовополонених й всіх депортованих ворогом осіб, зокрема дітей. 

Загалом участь у засіданні візьмуть близько 100 країн і міжнародних організацій. 

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної націй", - додав він. 

Зеленський відзначив, що під час Саміту миру кожна країна й організація матимуть змогу продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей, що дозволить наблизити мир й відновити повну силу Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди росія не була запрошена, та який рф не визнає як реальну мирну ініціативу.

Швейцаріясаміт мируВолодимир Зеленський

Останні матеріали

росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Бізнес & Фінанси
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Переклад iPress – 13 червня 2024, 11:32
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Політика
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Переклад iPress – 13 червня 2024, 08:58
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється