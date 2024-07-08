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Зеленський прибув у Варшаву, де зустрінеться з Туском і Дудою – ЗМІ

08 липня 2024, 14:07
Зеленський прибув у Варшаву, де зустрінеться з Туском і Дудою – ЗМІ
Візит відбувається напередодні саміту НАТО у Варшаві.
Президент України Володимир Зеленський прибув у Варшаву.
 
Про це повідомляє RMF FM.
 
Під час візиту відбудеться перша зустріч українського лідера із прем’єр-міністром Дональдом Туском.
 
Приблизно о 14:15 за київським часом очікується їхня спільна пресконференція.
Потім Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою.
 
Під час візиту український лідер поінформує Туска та Дуду про ситуацію на фронті, зазначає видання. Варшава і Київ мають скоординувати свої позиції до завтрашнього саміту НАТО у Вашингтоні.
 
Анджей Дуда летить до столиці Америки разом із міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камішем та міністром закордонних справ Радославом Сікорським. Буде присутній і Володимир Зеленський”, ‒ йдеться у матеріалі.
 
Востаннє президент України відвідав Польщу з офіційним візитом на початку квітня. Тоді він зустрівся, зокрема, з президентом Анджеєм Дудою.

 

Польщавійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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