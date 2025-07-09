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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув з візитом до Риму

09 липня 2025, 12:45
Зеленський прибув з візитом до Риму
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Програму перебування в Римі президент розпочне з аудієнції у Папи Римського Лева XIV.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Він вже зустрівся з президентом країни Серджіо Маттареллою.

Про це повідомляє Sky TG24.

Візит Зеленського до Італії відбувається в межах участі глави держави у Міжнародній конференції з відбудови України. Програму перебування в Римі президент розпочне з аудієнції у Папи Римського Лева XIV.

Після цього Зеленський вирушить до офіційної резиденції президента Італії – Квіринальського палацу, де відбудеться офіційна церемонія зустрічі, представлення делегацій та спільне фотографування.

Під час конференції триватимуть обговорення щодо повоєнного відновлення України. У заході візьмуть участь Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, а також глава уряду Польщі Дональд Туск.

О 16:10 очікується, що розпочнеться двостороння зустріч президента України з президентом Італії Серджо Матареллою.

Пізніше, о 17:30, Зеленський зустрінеться зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Очікується, що під час візиту Зеленський проведе низку важливих зустрічей із лідерами держав та міжнародних організацій, спрямованих на посилення підтримки України.

ІталіяДональд ТускУрсула фон дер ЛяєнВолодимир ЗеленськийФрідріх МерцПапа Римський Лев XIV

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