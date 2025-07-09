Зеленський прибув з візитом до Риму

Програму перебування в Римі президент розпочне з аудієнції у Папи Римського Лева XIV.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Він вже зустрівся з президентом країни Серджіо Маттареллою.

Про це повідомляє Sky TG24.

Візит Зеленського до Італії відбувається в межах участі глави держави у Міжнародній конференції з відбудови України. Програму перебування в Римі президент розпочне з аудієнції у Папи Римського Лева XIV.

Після цього Зеленський вирушить до офіційної резиденції президента Італії – Квіринальського палацу, де відбудеться офіційна церемонія зустрічі, представлення делегацій та спільне фотографування.

Під час конференції триватимуть обговорення щодо повоєнного відновлення України. У заході візьмуть участь Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, а також глава уряду Польщі Дональд Туск.

О 16:10 очікується, що розпочнеться двостороння зустріч президента України з президентом Італії Серджо Матареллою.

Пізніше, о 17:30, Зеленський зустрінеться зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Очікується, що під час візиту Зеленський проведе низку важливих зустрічей із лідерами держав та міжнародних організацій, спрямованих на посилення підтримки України.