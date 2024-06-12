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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії

12 червня 2024, 20:38
Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії
Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official
За його словами, також було обговорено підготовку до першого глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, прибув з візитом до Саудівської Аравії.

Про це заявив  президент у Telegram-каналі.

Як розповів Зеленський, під час свого візиту він зустрівся з його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це" - написав Зеленський.

За його словами, також було обговорено підготовку до першого глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.

"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - розповів президент.

Саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії і буде присвячений обговоренню формули миру президента Володимира Зеленського.

Володимир ЗеленськийСаудівська Аравіясаміт миру

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