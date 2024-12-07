Зеленський прилетів до Парижа
07 грудня 2024, 14:59
Він візьме участь у церемонії відкриття собору Нотр-Дам де Парі після масштабної реконструкції.
Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа.
Про це повідомляє Укрінформ.
Приводом для візиту у столицю Франції стала церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі. Зокрема, в заході приймуть участь глави держав та урядів близько 40 країн світу.
В Париж уже прибув обраний президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.