Зеленський прилетів до Парижа

Він візьме участь у церемонії відкриття собору Нотр-Дам де Парі після масштабної реконструкції.

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Приводом для візиту у столицю Франції стала церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі. Зокрема, в заході приймуть участь глави держав та урядів близько 40 країн світу.

В Париж уже прибув обраний президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.