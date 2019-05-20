Зеленський приніс присягу Президента України

Новообраний Президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради склав присягу українському народу, поклавши праву долоню на Пересопницьке Євангеліє, а лікоть - на Конституцію України.

Церемонія почалася з виконання державного гімну України, після чого голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук оголосила результати виборів президента України, на яких Зеленський здобув перемогу.

"Я, Зеленський Володимир, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції Україна і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", - зачитав Зеленський текст присяги.

Потім в зал внесли президентський штандарт, і Зеленський зайняв місце Президента у Верховній Раді, де він підписав присягу.

Після цього голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук вручила Зеленському посвідчення Президента України, а глава Конституційного суду Наталія Шаптала - символи президентської влади - печатку і булаву, а також одягла на нього нагрудний знак Президента - орденський ланцюг з гербовими медальйонами.

Церемонія продовжилася виконанням "Молитви за Україну".