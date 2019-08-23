CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування вісьмом підрозділам Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент присвоїв почесні найменування вісьмом підрозділам ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби
28-ма бригада отримала ім'я Лицарів зимового походу, 92-га - ім'я Івана Сірка
Фото: president.gov.ua
Стрічки з почесним найменуванням президент України вручив їх представникам під час ранкової церемонії підняття прапора на Софійській площі, інформує Офіс президента.
Почесні найменування отримали такі підрозділи:
- 28-ма окрема механізована бригада - ім'я Лицарів зимового походу
- 92-га окрема механізована бригада - ім'я кошового отамана Івана Сірка
- 17-та окрема Криворізька танкова бригада - ім'я Костянтина Пестушка.
- 456-та бригада транспортної авіації - ім'я Дмитра Майбороди
- Південне територіальне управління Національної гвардії України - почесне найменування Одеське
- 15-й полк Нацгвардії - почесне найменування Слов'янський.
- 105-й полк прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби - ім'я князя Володимира Великого
- 17-й прикордонний загін Південного теруправління ДПСУ - ім'я полковника Олександра Жуковського
Нагадаємо, що у зв'язку з вступом 20 травня 2019 року на пост президента України Володимир Зеленський прийняв повноваження Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
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