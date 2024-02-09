Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героя України

Указ про присвоєння найвищої державної нагороди Залужному підписано у день його звільнення.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Валерію Залужному, який до учора був Головнокомандувачем ЗСУ. Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", – йдеться в указі.

Звання Героя України отримав і очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту", - написано в указі.