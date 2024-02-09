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Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героя України

09 лютого 2024, 12:19
Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героя України
Фото: svaboda.org
Указ про присвоєння найвищої державної нагороди Залужному підписано у день його звільнення.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Валерію Залужному, який до учора був Головнокомандувачем ЗСУ. Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", – йдеться в указі.

Звання Героя України отримав і  очільник  Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту", - написано в указі.

БудановЗалужнийвійна в Українігероїросія окупанти

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