ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський привітав рішення Верховного Суду Ізраїлю дозволити безвізовий в'їзд громадянам України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський привітав рішення ізраїльського суду дозволити безвізовий в'їзд громадянам України
"Верховенство права і повага прав людини - це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!", - написав президент у твіттері
Фото: з вільного доступу
"Вітаю рішення Верховного Суду Держави Ізраїль, що зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права і повага прав людини - це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!" - написав він у Твіттері в неділю.
Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) своїм рішенням скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.
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