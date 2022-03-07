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Зеленський привітав рішення ізраїльського суду дозволити безвізовий в'їзд громадянам України

"Верховенство права і повага прав людини - це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!", - написав президент у твіттері
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Верховного Суду Ізраїлю дозволити безвізовий в'їзд громадянам України.
Зеленський привітав рішення ізраїльського суду дозволити безвізовий в Фото: з вільного доступу

"Вітаю рішення Верховного Суду Держави Ізраїль, що зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права і повага прав людини - це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!" - написав він у Твіттері в неділю.

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) своїм рішенням скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.

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03 07 2022 16:11
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