Зеленський привітав рішення ізраїльського суду дозволити безвізовий в'їзд громадянам України

"Верховенство права і повага прав людини - це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!", - написав президент у твіттері

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Верховного Суду Ізраїлю дозволити безвізовий в'їзд громадянам України.

"Вітаю рішення Верховного Суду Держави Ізраїль, що зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права і повага прав людини - це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!" - написав він у Твіттері в неділю.

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) своїм рішенням скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.