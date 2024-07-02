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Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

02 липня 2024, 13:13
Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО
Президент наголосив, що продовжить залишатися на зв’язку із Рютте вже як із новим генеральним секретарем НАТО.

У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і привітав його з призначенням на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку", – зазначив Зеленський.
 
Президент наголосив, що продовжить залишатися на зв’язку із Рютте вже як із новим генеральним секретарем НАТО. 
 
Під час розмови Зеленський також привітав Рютте з призначенням та обговорив майбутню взаємодію України з Альянсом.
Марк Рюттеросія окупантивійна в Україні

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