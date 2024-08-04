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ПОЛІТИКА

Зеленський привітав українських захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ

04 серпня 2024, 09:10
Зеленський привітав українських захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ
Джерело: president.gov.ua
Українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.

Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення росії знищили тисячі російських ракет та дронів. Україна зробить все, щоб Повітряні сили змогли ще більше.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави привітав українських захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ.

"Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба - українським воїнам Повітряних сил Збройних сил України - за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна протистоїть російським ударам з повітря з перших днів повномасштабної війни. Українські воїни знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.

"Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть", - наголосив він.

Нагадаємо, згідно з Указом Президента від 27 червня 2007 року військовослужбовці Повітряних Сил України відзначають своє професійне свято щорічно в першу неділю серпня. У 2024 році дата припадає на 4 серпня.

Сьогодні Повітряні Сили продовжують відбивати повітряні та ракетні атаки, наближаючи перемогу над ворогом.

ЗСУВолодимир Зеленський

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