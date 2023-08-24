Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Сьогодні українська держава відзначає 32 річницю з моменту проголошення Акту про Незалежність.

У боротьбі за незалежність України важливий кожен, хто тим чи іншим чином приближає її перемогу, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу з нагоди 32-ї річниці відновлення незалежності держави.

Про це йдеться у зверненні президента.

"Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності – незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна", - зазначив він.

Президент додав, що у боротьбі немає маленьких справ чи не важливих людей або дій, тому для країни важливий кожен її громадянин: "Чимало українців втратили через війну близьких. Герої, завдяки яким ми не втратили України. Я дякую і вклоняюся перед кожним і кожною з них".

Окрім військових, які зараз на полях бою захищають нашу незалежність і весь український народ, Зеленський згадав усіх інших - енергетиків, рятувальників, поліцейських, інших громадян - які загинули від російських ракет, виконуючи свій обов'язок.

Також згадав Зеленський і про українських інженерів та праацівників військового комплексу, які допомагають виробляти ті знаряддя, які наближають нас до перемоги, про аграріїв, які вирощують продукцію, і журналістів, які не втомлюються говорити про Україну.

"Важливий кожен, хто працює й дає роботу іншим. Сплачує податки, за які забезпечуються військо, оборона, рух уперед і майбутня перемога. Кожен, хто організовує збори й підтримує вогонь волонтерства, цієї щирої української єдності. Кожен, хто знаходить і привозить усе те, що так потрібно в окопах. Кожен, хто тренує наших воїнів. Хто здобуває славу Україні спортивними перемогами. Хто відчинив двері власного дому й прихистив тих, хто втратив свою домівку. Я дякую вам!", - сказав президент.