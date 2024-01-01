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Зеленський привітав українців з Новим роком: ми сильніші за цю війну

01 січня 2024, 09:43
Зеленський привітав українців з Новим роком: ми сильніші за цю війну
"Українці сильніші за інтриги, брехню, ІПСО, біль, зневіру, розпач і розбрат. Українці сильніші за страх".

Президент України Володимир Зеленський подякував усім українцям, які "працюють і борються щодня, бо знають, що війни самі собою не закінчуються - їх закінчують, а перемогу не отримують і не дарують - її здобувають".

Про це він сказав у своєму 20-хвилинному новорічному зверненні.

"Для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас - найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба", - сказав він, додавши, що "перемогти" означає "пересилити себе та зробити більше, ніж здавалося можливим на перший погляд", бо "кожен з нас здатен на більше".

Зеленський побажав "кожному, хто вже знайшов себе, щоб у них поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті, а кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір - захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома".

Головним здобутком 2023 року президент назвав те, що Україна та українці "стали сильнішими". "Ми не зникли в темряві. Темрява не проковтнула нас. Темрява програла нам", - сказав він.

Президент пообіцяв, що у 2024 році "ворог відчує лють вітчизняного виробництва". Йдеться про виробництво української техніки, артилерії, снарядів, дронів і щонайменше мільйона FPV-дронів.

 "Усе, чим ми щедро будемо пригощати. На суші, у повітрі та, звісно, на морі. На нашому Чорному морі", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що цього року росія вже побачила результативність дій української техніки, що стали "чорною сторінкою в історії рашистського флоту".

"Той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна", - сказав Зеленський на тлі картини з палаючим Кремлем.

Президент зазначив, що рішучість українців боротися з російською агресією надихає інші держави, і "таку державу хочуть бачити у європейській родині". Рішення Європейського Союзу розпочати переговори про вступ України він назвав "історичною перемогою".

"Цей процес точно матиме логічне завершення - повноправне членство у сильній, міцній Європі - від Лісабона до Луганська", - переконаний Зеленський.

 

Новий ріквійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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