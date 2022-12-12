Зеленський привітав воїнів Сухопутних військ. "Не існує сили, здатної здолати вашу волю"

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників з Днем сухопутних військ. Глава держави побажав воїнам незламності у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Загартовані важкими кровопролитними боями, військовослужбовці усіх складових цього потужного виду Збройних сил України – механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, частин і підрозділів протиповітряної оборони, армійської авіації, технічного і тилового забезпечення, спеціальних військ – відважно боронять рідну землю та продовжують злагоджено і впевнено нищити російських загарбників на всіх напрямках", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що незламний бойовий дух і професіоналізм українських воїнів-сухопутників стали прикладом стійкості, військової доблесті та героїзму українських захисників і вкотре довели всьому світові, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги.

"Ви мужньо бороните нашу державу вдень і вночі, у будні та свята, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами стійко тримаючи зайняті рубежі та впевнено просуваючись уперед. Від імені народу України дякую всьому особовому складу Сухопутних військ за самовіддане виконання службового обов’язку, відвагу, героїзм та визначний внесок у загальну справу оборони України", – продовжив глава держави.

Президент побажав воїнам незламності у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з росіиськими окупантами.

"Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг. Упевнений, шо військовослужбовці Сухопутних військ Збройних сил України й надалі надійно захищатимуть рідну землю. Слава Сухопутним військам Збройних сил України", – додав очільник України.

Раніше воїнів Сухопутних військ привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, День сухопутних військ України, відзначають щорічно 12 грудня.

Сухопутні війська Збройних сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі указу президента відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні сили України" в 1996 році. Вони є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.

Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.