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Зеленський привітав з Днем Конституції

28 червня 2024, 10:09
Зеленський привітав з Днем Конституції
Фото: berdcity.info
Сьогодні було оприлюднене привітання з нагоди Дня Конституції України.

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян держави з Днем Конституції, який відзначається 28 червня в своєму Telegram-каналі.

"Кожен день українського спротиву – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права, зазначив президент", - йдеться в дописі. 

За його словами, перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. 

"Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи", – написав український президент. 

Зеленський записав звернення дорогою з Києва у Брюссель, перебуваючи у Львові. В місті, яке одним із перших зустрічає наших міжнародних партнерів, яке приймало наших людей та евакуаційні потяги з перших днів війни

"І зараз я тут у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи. В усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях – шлях України до Європи", - сказав президент.

Зеленський додав, що рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний.

"Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, напередодні я був на Покровському… Та на інших, багатьох, багатьох напрямках. Цей шлях, він, складний, але Україна його здолає. Бо ми проходимо його разом, у кожному куточку України. Яка, безумовно, є європейською державою. І яка неодмінно буде мирною", - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що кожен день спротиву громадян України – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права.

"Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України – частини об’єднаної Європи, частини глобального світу", – підсумував президент.

 
Володимир ЗеленськийДень Конституції

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