Зеленський призначив двох держуповноважених АМКУ

Президент Володимир Зеленський у середу призначив двох держуповноважених Антимонопольного комітету України.

Про це йдеться в указах №566 і №567 від 31 липня, інформує LB.ua.

Одну посаду обійняла Наталя Буроменська, яка на минулих виборах балотувалася до Верховної Ради на непрохідному місці в списку партії "Голос". Вона раніше очолювала договірно-правовий відділ мобільного оператора Vodafone Ukraine.

Її чоловік Михайло Буроменський 2017 року був призначений аудитором НАБУ від Кабміну.

Також посаду держуповноваженого отримала Ольга Нечитайло.

За даними "Наших грошей", останні два роки вона працювала в організації "Офіс ефективного регулювання" (BRDO) під керівництвом Олексія Гончарука, який сьогодні обіймає посаду заступника голови Офісу президента.

До BRDO Нечитайло була головним експертом АМКУ у відділі ринків електроенергії.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.