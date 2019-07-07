ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив голову Луганської ОДА
"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації"
Віталій Комарницький
Відповідний указ від 5 липня оприлюднено в неділю на сайті президента.
"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
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