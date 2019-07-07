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Зеленський призначив голову Луганської ОДА

"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації"
Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.
Зеленський призначив голову Луганської ОДА Віталій Комарницький

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено в неділю на сайті президента.

"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

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07 07 2019 16:38
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