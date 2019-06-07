Зеленський призначив голову Закарпатської ОДА

Зеленський вже представив нового голову області на нараді в Закарпатській митниці в Ужгороді

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті президента, інформує "Громадське".

Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА Івана Дурана.

Зеленський вже представив нового голову області на нараді в Закарпатській митниці в Ужгороді.

Ігор Самійлович Бондаренко, 1964 р. н., уродженець Криму, підприємець із Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських (ТМ Торговий дім Бондаренко).

У 1986 році закінчив вище військово-політичне будівельне училище. Вищу освіту здобув у 2005 році в Національній академії державного управління при президентові України.

На сайті Президента вказано, що Бондаренко починав кар’єру військовослужбовцем. Після звільнення внаслідок скорочення ЗСУ на початку 1990-х став приватним підприємцем.

На початку 2000-х почав державну службу, де пройшов шлях від заступника глави Мукачівської райдержадміністрації до директора департаменту Міністерства юстиції.

12 травня 2012 року в ефірі "Нового каналу" вийшла програма "Ревізор", в якій ведуча Ольга Фреймут відвідала ресторани, кав'ярні та готелі Ужгорода й Мукачева. Зокрема, ведуча інспектувала і "Кондитерський дім Бондаренка".

У своїй декларації Бондаренко вказав дружину та доньку. Йому належить земельна ділянка загальною площею 2159 квадратних метрів, три квартири площею по 103,4, 139,3 та 92,1 квадратних метрів, а також нежитлове приміщення на 15,7 квадратних метрів.

Дружині Бондаренка належить земельна ділянка загальною площею 1,4 тис. квадратних метрів, квартира площею 75,3 квадратних метрів, та нежитлове приміщення на 100 квадратних метрів.

Пересувається Бондаренко на Toyota Camry 2007 року випуску та Mercedes Sprinter 213 CDI 2013 року. Його дружина їздить на Audi A4 2003 року випуску.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.