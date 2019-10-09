Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА
Указ №672/2019 про призначення Коваля було підписано 9 вересня, а його представлення відбулося 10 вересня в рамках відвідування Зеленським Острога.
"Хочу привітати Віталія Станіславовича Коваля. Я чесно кажу кожному новому голові обласної адміністрації: якщо ми будемо щось чути, отримувати сигнали від людей - будемо реагувати. Це не посада, а можливість показати, хто ви, і зробити щось для України. Як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми її вам даємо, вітаю", - сказав Зеленський.
Президент вказав новому губернатору на проблеми регіону, такі як поганий зв'язок, нелегальна вирубка лісу і видобуток бурштину, велика кількість тіньових АЗС.
Коваль сказав, що для нього ця посада є великою відповідальністю.
Нагадаємо, попередній голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко працював з 28 квітня 2016 року по 24 червня 2019 року.
Після його звільнення обов'язки голови ОДА тимчасово виконував Ігор Тимошенко.
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