Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ

В Україні з’явився новий командувач Сухопутних військ. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий", – йдеться в повідомленні.

Також призначено полковника Олега Апостола заступником головнокомандувача ЗСУ.

Глава держави зазначив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил, а Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях.

"Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", – додав він.