Зеленський призначив Сирського новим головкомом ЗСУ

Президент подякував попередньому головнокомандувачу Валерію Залужному за два роки захисту.

Президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Про це він оголосив у своєму відеозверненні.

Він подякував попередньому головнокомандувачу Валерію Залужному за два роки захисту. Зеленський сказав, що "відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії".

"Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", – сказав він.

Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

"Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України", – сказав він.

Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.

2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України.