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Зеленський призначив Сирського новим головкомом ЗСУ

08 лютого 2024, 18:43
Зеленський призначив Сирського новим головкомом ЗСУ
Фото Міністерства оборони України
Президент подякував попередньому головнокомандувачу Валерію Залужному за два роки захисту.

Президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Про це він оголосив у своєму відеозверненні.

Він подякував попередньому головнокомандувачу Валерію Залужному за два роки захисту. Зеленський сказав, що "відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії". 

"Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", – сказав він. 

Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. 

"Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України", – сказав він.

Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.

2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України.

ЗСУвійна в Україніросія окупантиСирський

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