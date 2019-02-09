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Зеленський призначив в АМКУ дочку свого викладача й колишню співробітницю "АрселорМіттал"

Водночас із посади звільнено Ганну Артеменко
Президент Володимир Зеленський призначив державними уповноваженими Антимонопольного комітету Ірину Копайгору й Ольгу Піщанську. Водночас із посади була звільнена Ганна Артеменко.
Зеленський призначив в АМКУ дочку свого викладача й колишню співробітницю "АрселорМіттал" Фото: president.gov.ua

Про це йдеться в указах №642-644 від 2 вересня, повідомляє LB.ua.

Як зазначає профільне видання "Наші гроші", Ірина Копайгора до призначення працювала викладачем у Криворізькому економічному інституті при КНЕУ ім. В.Гетьмана. У цьому самому інституті викладає її батько Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, Копайгора в 90-х роках викладав Зеленському теорію держави та права. Також у Криворізькому економічному інституті працює батько Володимира Зеленського, Олександр Зеленський.

Першим заступником голови АМКУ стала Ольга Піщанська, яка теж будувала свій кар'єрний шлях на малій батьківщині президента в Кривому Розі. Вона очолювала закупівельний напрямок в "АрселорМіттал" у період, коли нинішній глава АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Піщанська стала першим заступником голови АМКУ.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначив двох держуповноважених Антимонопольного комітету України.

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02 09 2019 19:15
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