Зеленський призначив в АМКУ дочку свого викладача й колишню співробітницю "АрселорМіттал"
Про це йдеться в указах №642-644 від 2 вересня, повідомляє LB.ua.
Як зазначає профільне видання "Наші гроші", Ірина Копайгора до призначення працювала викладачем у Криворізькому економічному інституті при КНЕУ ім. В.Гетьмана. У цьому самому інституті викладає її батько Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, Копайгора в 90-х роках викладав Зеленському теорію держави та права. Також у Криворізькому економічному інституті працює батько Володимира Зеленського, Олександр Зеленський.
Першим заступником голови АМКУ стала Ольга Піщанська, яка теж будувала свій кар'єрний шлях на малій батьківщині президента в Кривому Розі. Вона очолювала закупівельний напрямок в "АрселорМіттал" у період, коли нинішній глава АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
Піщанська стала першим заступником голови АМКУ.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначив двох держуповноважених Антимонопольного комітету України.
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